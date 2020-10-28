Какая ситуация с эпидемией в Киеве: Кличко проводит онлайн-брифинг

Мэр Киева Виталий Кличко проводит онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

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Виталий Кличко проинформирует о количестве инфицированных киевлян, а также сколько инфицированных COVID-19 госпитализированы. Когда завершатся каникулы в столичных школах, о своем самочувствии в связи с заболеванием и о результатах выборов.

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Напомним, Виталий Кличко сейчас находится на самоизоляции, у него обнаружили коронавирус.

Ранее мы писали, что 27 октября в Киеве было зафиксировано 525 новых больных COVID-19, а в Украине подтвердили 6677 новых случаев заражения коронавирусом.

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