Українська
$ 28,37
33,56
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Какая ситуация с эпидемией в Киеве: Кличко проводит онлайн-брифинг

28 октября, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр проводит брифинг находясь на самоизоляции

Мэр Киева Виталий Кличко проводит онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

Реклама

Виталий Кличко проинформирует о количестве инфицированных киевлян, а также сколько инфицированных COVID-19 госпитализированы. Когда завершатся каникулы в столичных школах, о своем самочувствии в связи с заболеванием и о результатах выборов.

В тренде
Виталий Кличко побеждает на выборах в мэры Киева – экзитпол

Напомним, Виталий Кличко сейчас находится на самоизоляции, у него обнаружили коронавирус.

Ранее мы писали, что 27 октября в Киеве было зафиксировано 525 новых больных COVID-19, а в Украине подтвердили 6677 новых случаев заражения коронавирусом.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Борисполь, Васильков и Обухов теперь в
Борисполь, Васильков и Обухов теперь в "красной зоне": что это значитДругие новости
Активистка Femen задрала юбку перед Зеленским и показала зеленую Pussy и надпись Zexist (фото)
Активистка Femen задрала юбку перед Зеленским и показала зеленую Pussy и надпись Zexist (фото)Другие новости
Киевский метрополитен предупредил об изменениях в работе
Киевский метрополитен предупредил об изменениях в работеТранспорт
Эксклюзивное видео
Эксклюзивное видео "Сегодня": что на самом деле добавляют в пельмениДругие новости
Обещал 200 гривен за голос: в Василькове за подкуп избирателей задержали мужчину
Обещал 200 гривен за голос: в Василькове за подкуп избирателей задержали мужчинуДругие новости
В Киеве задержали таксиста по подозрению в изнасиловании
В Киеве задержали таксиста по подозрению в изнасилованииПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять