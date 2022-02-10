Какими будут штрафы за царь-балконы и кондиционеры в Киеве. Мы узнали

Новые правила находятся на этапе разработки – проект решения рассмотрят на сессии

В столице хотят привести дома в порядок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве планируется запретить пристройку, изменение формы окон и балконов, а также установку кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия. Сайт "Сегодня" поинтересовался у автора проекта решения депутата Киевсовета и заместителя главы КГГА Владимира Прокопива, какими могут быть штрафы за подобные нарушения.

По его словам, новые правила находятся на этапе разработки. Планируется, что владельцам таких надстроек будет даваться год на демонтаж. Затем исполнительный орган будет выписывать штраф, а представители "Киевблагоустройство" возвращать зданию исторический вид.

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"Подготовлен и зарегистрирован проект решения Киевсовета. Думаю, максимум через несколько месяцев этот документ будет принят на сессии и станет новой реальностью для Киева. Сейчас к разработке документа подключаются все фракции городского парламента. К диалогу будут подключены балансодержатели крупных домов, профильные службы ЖКХ. Думаю, у них есть на этот счет свои мысли и предложения. В том числе касательно сумм штрафов за такие нарушения", – рассказал сайту "Сегодня" заместитель главы КГГА Владимир Прокопив.

Чиновник уверен, что уже изуродованные царь-балконами и кондиционерами дома в нулевой и первой зоне Киева не могут оставаться такими же, их необходимо убирать и приводить дома в порядок.

"Уродливые пристройки превращают столицу европейской державы в какой-то азиатский городок. Так быть не должно. Будем искать необходимые механизмы, как именно это изменить. Думаю, что и городу, и людям, которые живут в этих домах, нужно совместными усилиями менять облик города", – поясняет Владимир Прокопив.

Он считает, что прежде всего от уродливых балконов и кондиционеров нужно очищать центр города.

"Если у нас все получится в центре, тогда будем двигаться дальше по городу и приводить в порядок другие районы. Я уверен, что штрафы для нарушителей должны быть. А вот какими именно, пока вопрос. Думаю, что представители ЖКХ будут настаивать на минимальных штрафах за такие нарушения, бюджетники и финансисты – выступят за максимальные штрафы. Считаю, что в этом вопросе мы найдем золотую средину, справедливое наказание, которое будет адаптировано к действующему законодательству, которое позволит нам это делать", – отмечает Владимир Прокопив.

В Киеве хотят запретить устанавливать кондиционеры

В Киеве вскоре запретят устанавливать кондиционеры на фасадах исторических построек и изменять форму балконов.

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Под запрет попадет размещение систем кондиционирования воздуха, если они портят архитектурный облик исторического здания.

Владельцам квартир с неправильно установленными кондиционерами будут давать год, чтобы их демонтировать. После этого исполнительный орган выпишет штраф, а потом "Киевблагоустройство" будет возвращать зданиям исторический вид.

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