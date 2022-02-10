Якими будуть штрафи за цар-балкони та кондиціонери у Києві. Ми дізналися

Нові правила знаходяться на етапі розробки – проект рішення розглянуть на сесії

У столиці хочуть привести будинки в порядок / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві планується заборонити прибудову, зміну форми вікон та балконів, а також встановлення кондиціонерів на фасадах об'єктів культурної спадщини. Сайт "Сьогодні" поцікавився у автора проекту рішення депутата Київради та заступника голови КМДА Володимира Прокопіва, якими можуть бути штрафи за такі порушення.

За його словами, нові правила перебувають на етапі розробки. Планується, що власникам таких надбудов даватиметься рік на демонтаж. Потім виконавчий орган виписуватиме штраф, а представники "Київблагоустрою" повертатимуть будівлі історичний вигляд.

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"Підготовлено та зареєстровано проект рішення Київради. Думаю, що максимум через кілька місяців цей документ буде прийнятий на сесії і стане новою реальністю для Києва. Наразі до розробки документа підключаються всі фракції міського парламенту. До діалогу будуть підключені балансоутримувачі великих будинків, профільні служби ЖКГ. Думаю, у них є з цього приводу свої думки та пропозиції. У тому числі щодо сум штрафів за такі порушення", – розповів сайту "Сьогодні" заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

Чиновник упевнений, що вже понівечені цар-балконами та кондиціонерами будинки в нульовій та першій зоні Києва не можуть залишатися такими ж, їх необхідно прибирати та упорядковувати.

"Потворні прибудови перетворюють столицю європейської держави на якесь азіатське містечко. Так не повинно бути. Шукатимемо необхідні механізми, як саме це змінити. Думаю, що і місту, і людям, які живуть у цих будинках, потрібно спільними зусиллями змінювати вигляд міста", – пояснює Володимир Прокопів.

Він вважає, що насамперед від потворних балконів та кондиціонерів потрібно очищати центр міста.

"Якщо у нас все вийде в центрі, тоді рухатимемося далі містом і упорядковуватимемо інші райони. Я впевнений, що штрафи для порушників мають бути. А ось якими саме, поки що питання. Думаю, що представники ЖКГ наполягатимуть на мінімальних штрафах за такі порушення, бюджетники та фінансисти – виступатимуть за максимальні штрафи. Вважаю, що у цьому питанні ми знайдемо золоту середину, справедливе покарання, яке буде адаптоване до чинного законодавства, яке дозволить нам це робити", – наголошує Володимир Прокопів.

У Києві хочуть заборонити встановлювати кондиціонери

У Києві незабаром заборонять встановлювати кондиціонери на фасадах історичних будівель та змінювати форму балконів.

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Під заборону потрапить розміщення систем кондиціонування повітря, якщо вони псують архітектурний вигляд історичної будівлі.

Власникам квартир із неправильно встановленими кондиціонерами будуть давати рік, щоб їх демонтувати. Після цього виконавчий орган випише штраф, а потім "Київблагоустрій" повертатиме будинкам історичний вигляд.

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