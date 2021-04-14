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Карантин в Киевской области могут усилить. Люди сознательно игнорируют ограничения

14 апреля, 21:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за большого количества нарушений карантина ограничения могут усилить. Решение будут принимать на ближайшем заседании

В Киевской области ежедневно фиксируют десятки нарушений установленных карантинных норм, поэтому будет рассмотрен вопрос усиления карантина в Киевской области.

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Об этом написал в Facebook глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Решение на ближайшем заседании будет принимать областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Чем дольше наши жители будут сознательно игнорировать ограничения, тем стремительнее у нас будет распространяться болезнь. В связи с этим мы вынуждены идти на очередное усиление противоэпидемических мероприятий", – написал Володин.

К слову, Киевская область продолжает оставаться в "красной зоне", где действует ряд серьезных ограничений.

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Тем временем в Киеве продлили карантинные ограничения до 30 апреля.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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