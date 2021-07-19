Киев затопило, но киевляне не растерялись и устроили развлечения на воде (видео)

Жители столицы плавали на надувных кругах, катались на велосипедах по лужам, а известный блогер даже переплыл препятствие

Мурафа устроил смелый "заплыв" в луже / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 19 июля, в Киеве выпало рекордное количество осадков, которое практически затопило город. Но киевлян это совсем не расстроило, они устроили развлечения на воде.

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Видео они публикуют в соцсетях.

Известный киевский блогер Антон Мурафа устроил смелый "заплыв" в луже. Хотя лужа и не глубокая, но он сделал вид, что с трудом переплывает преграду. А рядом стоит мужчина, случайный прохожий, вода достает ему лишь до колен.

А на Оболони произошел еще один забавный случай – девушка принесла к затопленому пешеходному переходу надувного фламинго и устроила на нем водные развлечения – просто начала плавать по переходу. Рядом наблюдали удивленные прохожие.

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В столице заметили еще одни водные развлечения. В этот раз мужчина покатался по глубокой луже на велосипеде. Лужа настолько глубокая, что транспортное средство практически не видно.

Также "Сегодня" собрали подборку видео того, что натворила буря и гроза в разных районах города.

Кроме того, ранее Киев накрыли гроза и пыльная буря – ветер сносил все на своем пути.