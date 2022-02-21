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Киевляне массово остались без холодной воды – адреса

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 февраля, 11:59
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Сотрудники "Киевводоканала" проведут ремонтные работы на некоторых участках
В столице люди сидят без воды на нескольких улицах. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице люди сидят без воды на нескольких улицах. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 21 февраля, в Киеве отключили холодное водоснабжение на нескольких улицах. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где нет воды?

21 февраля временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Старокиевская, 27
  • ул. Коллекторная, 1
  • ул. Василия Касияна, 2, 2А, 2б
  • ул. Макеевская, 6
  • ул. Мичурина, 36 – 42
  • ул. Петра Радченко, 3-7

В столице нет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице нет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

На грани катастрофы: Бердянск может остаться без воды

Без воды может остаться курортный Бердянск. Сами коммунальщики признают – город на грани экологической катастрофы. На старом канализационном коллекторе не осталось живого места. Что ни день, то новые прорывы. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Сейчас в Бердянске работает только одна из двух линий коллектора. Да и она разваливается, говорят коммунальщики. То и дело приходится ремонтировать.

"Заплата на заплате. Если мы не ликвидируем сейчас эту аварию, то город останется полностью без воды и без канализации", – говорит мастер канализационной сети Бердянска Александр Хоменко.

Прорывы в городской канализации начались с 1 января. С тех пор коммунальщики работают почти без выходных, чтобы избежать полного краха. За последние несколько недель аварий уже было с десяток.

Но мелкие ремонты помогают лишь временно. Коллектор нужно полностью менять, признают в горводоканале.

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"100% износа, мы через день занимаемся ремонтом, постоянно варим. Нижняя часть трубы протерлась до миллиметра и тоньше", – рассказал и. о. главного инженера Бердянского водоканала Константин Завгородний.

Жители Бердянска боятся повторения истории двухлетней давности – тогда город остался без воды.

"Ходили на море за водой. С канистрами, с тачками. Кто как. Ну и привозили сюда воду. Стояли в очереди по 2 часа. Зима была, холодно", – сообщила жительница Бердянска Татьяна Голубничая.

На замену аварийного коллектора нужно почти 140 миллионов гривен – у Бердянска их нет.

"Там рассматривается вопрос (ремонта) как за экологические деньги, так и за деньги по проектам ЕИБ и Всемирного банка. И за деньги из областного бюджета. Из городского. Варианты софинансирования", – отметил заместитель городского головы Бердянска Василий Федосов.

Но даже приблизительный срок, когда заменят аварийный коллектор, руководство города назвать не может. Ищет деньги. А Бердянск пока – ежедневно на грани катастрофы.

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