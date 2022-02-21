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Кияни масово залишилися без холодної води – адреси

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 лютого, 11:59
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Співробітники "Київводоканалу" проведуть ремонтні роботи на деяких ділянках
У столиці люди сидять без води на кількох вулицях. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці люди сидять без води на кількох вулицях. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 21 лютого, у Києві відключили холодне водопостачання на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де немає води?

21 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • вул. Старокиївська, 27
  • вул. Колекторна, 1
  • вул. Василя Касіяна, 2, 2А, 2б
  • вул. Макіївська, 6
  • вул. Мічуріна, 36 – 42
  • вул. Петра Радченка, 3-7

У столиці немає водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці немає водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

На межі катастрофи: Бердянськ може залишитися без води

Без води може залишитися курортний Бердянськ. Самі комунальники визнають – місто на межі екологічної катастрофи. На старому каналізаційному колекторі не залишилося живого місця. Що день – то нові прориви. Про це повідомляють у випуску "Сьогодні".

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Тепер у Бердянську працює лише одна з двох ліній колектора. Та й вона розвалюється, кажуть комунальники. Раз у раз доводиться ремонтувати.

"Латка на латці. Якщо ми не ліквідуємо тепер цю аварію, то місто залишиться повністю без води та без каналізації", – каже майстер каналізаційної мережі Бердянська Олександр Хоменко.

Прориви у міській каналізації розпочалися з 1 січня. Відтоді комунальники працюють майже без вихідних, щоб уникнути катастрофи. За останні кілька тижнів аварій уже було з десяток.

Проте дрібні ремонти допомагають лише тимчасово. Колектор потрібно повністю міняти, визнають у міськводоканалі.

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"100% зношення, ми через день займаємося ремонтом, постійно варимо. Нижня частина труби протерлася до міліметра і тонше", – розповів в. о. головного інженера Бердянського водоканалу Костянтин Завгородній.

Жителі Бердянська бояться повторення історії дворічної давнини – тоді місто залишилося без води.

"Ходили на море по воду. З каністрами, тачками. Хто як. Та й привозили сюди воду. Стояли у черзі по 2 години. Зима була, холодно", – повідомила жителька Бердянська Тетяна Голубнича.

На заміну аварійного колектора потрібно майже 140 мільйонів гривень – у Бердянська їх немає.

"Там розглядається питання (ремонту) як за екологічні гроші, так і за гроші за проєктами ЄІБ та Світового банку. І за гроші з обласного бюджету. З міського. Варіанти співфінансування", – наголосив заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.

Та навіть приблизний термін, коли замінять аварійний колектор, керівництво міста не може назвати. Шукає гроші. А Бердянськ тепер – щодня на межі катастрофи.

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