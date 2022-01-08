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Киевляне на Старый Новый год останутся без воды – список улиц

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 января, 13:06
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Коммунальщики города проведут ремонтные работы
В столице отключат воду на несколько дней. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице отключат воду на несколько дней. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 13 на 14 января на нескольких улицах отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

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Где не будет воды?

С 19:00 13 января по 11:30 14 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • ул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;
  • ул. Сирко, 8, 2;
  • ул. Васильковская, 97.

В центре Киева отключат воду

В центре Киева с 11 января отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

С 09:00 11 января по 01:30 12 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресу:

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  • бульв. Шевченко, 62.

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