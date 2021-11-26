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Киевляне смогут попрощаться с экс-мером Александром Омельченко: где и когда

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
26 ноября, 12:32
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Несмотря на карантин, жителей Киева допустят на церемонию прощания с бывшим градоначальником
Прощание с Александром Омельченко состоится 29 ноября.
Прощание с Александром Омельченко состоится 29 ноября. / Фото: Коллаж: Сегодня

Прощание с экс-мером Киева Александром Омельченко, который 25 ноября скончался от осложнений после коронавирусной болезни, состоится 29 ноября в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале КГГА.

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Жители столицы смогут прийти и попрощаться с мэром с 10:00 до 13:00.

"В понедельник в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36, 2-й этаж) состоится прощание с Александром Омельченко", – сообщили в КГГА

Церемония прощания и карантин

Церемония прощания пройдет с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение КГГА будут проверять наличие "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста для определения антигена, сроком действия 72 часа, или документа о выздоровлении.

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В Колонный зал будут допускать группы людей в определенном количестве для соблюдения противоэпидемических ограничений.

Смерть Омельченко

Александр Омельченко был мэром Киева с мая 1999 года по апрель 2006 года. Сегодня, 25 ноября, стало известно, что бывший градоначальник скончался от осложнений коронавирусной болезни на 84-м году жизни.

О деятельности Александра Омельченко говорят очень неоднозначно. За его пребывание в должности мэра открыли 6 станций метро, по всему городу установили бюветы артезианской воды, восстановляли древние храмы. Но в то же время сокращалась сеть общественного транспорта, закрывались маршруты, ликвидировались линии. Активно развивались маршрутные такси. Сайт "Сегодня" писал, чем запомнился Александр Омельченко.

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Что известно об Омельченко?

  • Родился в селе Зозыв Липовецкого района Винницкой области.
  • В 1959 году окончил Киевский строительный техникум. 1974 – Киевский инженерно-строительный институт, 1978 – Киевский институт народного хозяйства. Кандидат технических наук.
  • С августа 1996 года – глава Киевской городской государственной администрации. С мая 1999 по апрель 2006 года – мэр Киева и президент Ассоциации городов Украины.
  • 2007-2012 гг. – народный депутат Украины VI созыва, прошел в парламент по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона".
  • 25 ноября 2009 года – на авто Mitsubishi Pajero сбил насмерть 48-летнего мужчинуна пешеходном переходе Его оправдала прокуратура.

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