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Киевская область уходит на локдаун: что запрещено

19 марта, 15:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Учреждения культуры будут закрыты

В Киевской области с 21 марта вводятся дополнительные карантинные ограничения.

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Об этом сообщил во время брифинга председатель Киевской ОГА Василий Володин.

"Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания, а также значительный рост случаев, когда пациенты с COVID-19 нуждаются в госпитализации ... принято решение об усилении карантинных ограничений на территории региона ... с 21 марта", – сказал Володин по итогам заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Что запрещено:

  • Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы).
  • Работа ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии).
  • Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на человека).
  • Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других).
  • Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того, будет ограничена работа ресторанов в гостиницах, запрещена деятельность непродовольственных рынков, павильонов и ярмарок.

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А ученики всех учебных заведений области, кроме садов и специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов, после каникул будут учиться дистанционно.

Напомним, в Украине сегодня обновили зоны карантина – Киев попал в красную зону.

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили почти 16 тысяч новых случаев COVID-19.

Также мы писали,что в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин киевская область коронавирус локдаун

Источник: Сегодня

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