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Кличко рассказал, будут ли Киев закрывать на въезд

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 февраля, 21:51
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Въезд в украинскую столицу может быть затруднен
По словам Кличко, пока въезд в столицу не будут закрывать/Фото: коллаж: "Сегодня"
По словам Кличко, пока въезд в столицу не будут закрывать/Фото: коллаж: "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город пока не планируют закрывать на въезд. В то же время он может быть усложнен.

Об этом он заявил во время брифинга.

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"На въездах в Киев на КПП мы оборудуем защитные сооружения, поэтому въезд в город может быть осложненным, но не закрытым", — сказал Кличко.

Комендантский час в столице

В Киеве ввели комендантский час. Это был вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения необходим для безопасности жителей столицы.

"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет", – сообщил Кличко.

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