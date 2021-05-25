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Кличко решил пересесть на велосипед: его обвиняют в нарушении ПДД (фото)

25 мая, 15:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр проехался по центру столицы

Мэр Киева Виталий Кличко на велосипеде. Фото: Yan Dobronosov

Мэр Киева Виталий Кличко на велосипеде. Фото: Yan Dobronosov

Мэра Киева Виталия Кличко обвинили в нарушении правил езды на велосипеде. Недавно мэра сняли на фото в центре Киева, катающимся на велотранспорте.

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Об этом написал журналист Сергей Гришин в Facebook.

"Уважение к правилам, нет, не слышал. Как можно требовать от кого-то соблюдения порядка, когда сам публично нарушаешь элементарные правила. Опубликовано в рамках празднования седьмой годовщины избрания Виталия Кличко мэром Киева", – подписал он фото.

Фото: Yan Dobronosov

Фото: Yan Dobronosov

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Как стало известно позже, все-таки мэр ничего не нарушал.

"В личку написал полицейский, здесь нет нарушений", – добавили в Сети.

Ранее мы писали, что на обновленном мосту Метро в Киеве появится велополоса.

Напомним, недавно на улицы Киева выехал полицейский велопатруль.

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