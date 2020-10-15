Когда в Киеве включат отопление: назвали дату

Когда включат отопление в столице – вопрос, который волнует многих. В Киеве 16 октября начинается отопительный сезон.
Об этом заявил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.
"С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение", – сказал Виталий Кличко.
Решение приняли в связи со среднесуточной температурой. На следующей неделе будет похолодание – ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла.
"На полный запуск централизованной системы отопления, протяженность которой 27 тыс. километров к 12 тыс домов, нужна примерно неделя. Поэтому мы начинаем вовремя, за несколько дней до похолодания", – добавил мэр.
Ранее мы писали, что в Киеве готовы досрочно включить отопление – в случае резкого похолодания.
Напомним, украинцев ждет модернизация домов – цифры в платежках могут уменьшиться.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк