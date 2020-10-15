Когда в Киеве включат отопление: назвали дату

В октябре в столице стартует отопительный сезон

Когда включат отопление в столице – вопрос, который волнует многих. В Киеве 16 октября начинается отопительный сезон.

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Об этом заявил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

"С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение", – сказал Виталий Кличко.

Решение приняли в связи со среднесуточной температурой. На следующей неделе будет похолодание – ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла.

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"На полный запуск централизованной системы отопления, протяженность которой 27 тыс. километров к 12 тыс домов, нужна примерно неделя. Поэтому мы начинаем вовремя, за несколько дней до похолодания", – добавил мэр.

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Ранее мы писали, что в Киеве готовы досрочно включить отопление – в случае резкого похолодания.

Напомним, украинцев ждет модернизация домов – цифры в платежках могут уменьшиться.

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