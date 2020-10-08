В Киеве уходит на карантин университет им. Шевченко

Карантин объявили на две недели

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко полным составом переходит на дистанционное обучение.

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Об этом руководство университета заявило на странице в Facebook.

Соответствующее распоряжение ректора появилось в связи с усилением мер по предотвращению заболеваний, вызванных COVID-19. Документ опубликовали в Сети.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и с целью предотвращения заболеваний коллектив Киевского национального университета с 8 по 23 октября 2020 года переводит обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения", – говорится в сообщении.

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Напомним, с понедельника Киев переходит с "желтой" в "оранжевую" зону карантина.

На сегодня в столице уже 25 896 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции за весь период пандемии – 453 киевлян.

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