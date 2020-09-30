Коронавирус в Киеве: появились новые данные за сутки, пять школ закрыты на карантин (карта)

Закрыты на карантин также два детсада

В Киеве за минувшие сутки инфекцию подтвердили у 219 человек, восемь случаев летальных.

Реклама

Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 22 778 человек.

Кличко добавил, что сегодня на карантин закрыты пять школ из-за случаев заболевания среди учителей и два детсада.

"По две школы в Оболонском и Печерском и одна в Святошинском районе", – подчеркнул мэр.

По данным мэра, 29 сентября в Киеве заболели:

108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет;

94 мужчины в возрасте от 18 до 79 лет;

11 девочек от 4 до 17 лет и 6 мальчика от 5 до 14 лет.

Реклама

Среди новых заболевших есть 10 медиков. В киевские больницы пришлось госпитализировать 33 пациента. Других же отправили на самоизоляцию, но под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили:

В тренде В Киеве зацепер погиб под поездом метро

в Дарницком районе – 37,

в Днепровском – 35,

в Деснянском районе – 29.

Так, 1190 больных находятся в больнице, из них 12 детей, 254 пациента в тяжелом состоянии, 24 больных под аппаратами ИВЛ. 157 человек выздоровели, за весь период пандемии выздоровели 6710 человек.

В Киеве с начала эпидемии болезнь унесла жизни 381 человека.

Реклама

Читайте также: В Киеве еще четыре школы закрыли на карантин

Отметим, что работает горячая линия, если вам необходима консультация, то вы можете позвонить по телефонам: 15-53 и (044) 235 01 01.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заразился коронавирусом.

ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама