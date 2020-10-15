Коронавирус в Киеве: в Александровской больнице почти нет свободных мест

В Киеве в Александровской клинической больнице занято 54 из 55 коек в реанимационном отделении для больных COVID-19.

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Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, всего в больнице для больных COVID-19 занято 423 кровати из 430.

"Конечно, почти 100% заполненность на сегодняшнее утро и я это говорю не для того, чтобы кого-то запугать. Я говорю это для того, потому что вы все умные люди, и вы чувствуете, что происходит, исходя из нашей статистики, исходя из количества людей, которые каждое утро госпитализируются, средней тяжести или с тяжелым течением болезни", – говорит Максим Степанов.

Так, всего есть 52 тыс. коек, которые готовы выделить под лечение COVID-19. Однако, количество заболевших увеличивается с каждым днем. Сейчас заняты – 20 475 коек.

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В Киеве коронавирус за прошлые сутки обнаружили еще у 445 человек. Всего подтверждено 28 957 случаев заболевания.

Ранее мы писали, что койко-мест может не хватить в столице, если динамика госпитализации зараженных коронавирусной инфекцией сохранится следующие несколько недель.

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