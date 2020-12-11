Кристаллическая, киевская. Начали устанавливать главную елку столицы (фото)

Возле Арки дружбы народов начали устанавливать главную елку Киева. "Своя" елка появится в столице впервые из-за жестких мер карантина. Ее специально устанавливают, чтобы избежать массового скопления горожан и гостей столицы на Софийской площади, где уже установлена главная елка страны.
Главная елка Киева станет частью новогоднего маршрута, о котором ранее сообщал сайт "Сегодня".
Металлический каркас для елки установили еще в среду, а сегодня ее начали наполнять ветками из живых елочек.
Высота главной елки Киева составит 20 метров и на ее макушке уже установлена рождественская звезда.
Украшать главную елку Киева начнут завтра. По словам организаторов новогоднего праздника, вокруг елки будет оборудован каток, а украсят ее игрушками в виде кристаллов.
Напомним, киевская новогодняя елка – 2019/2020 годов на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых в Европе. Соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations.
Отметим, что главную елку страны уже установили на Софийской площади – само новогоднее пространство оформят в стиле сказочного леса.
Смотрите сюжет – почем елки в этом году:
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