Новый год на карантине. Что будет в Киеве вместо массовых гуляний под елкой

Киевлян отправят на часовую фитнес-прогулку по городу и устроят яркую иллюминацию

Коронавирус внес коррективы в празднование Нового года в Киеве. За последние дни было много всяческих слухов и домыслов на эту тему. Начиная с того, что новогодние праздники в Киеве вообще отменят, потом обсуждалась тема о переносе главной елки страны с Софийской площади.

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Как пройдет новогодний праздник на самом деле, сайту "Сегодня" рассказали его организаторы.

Главная новость — в Киеве будет три новогодних красавицы: главная елка страны на Софийской площади, главная елка Киева возле Арки дружбы народов и елка на Контрактовой площади.

А для отдыхающих подготовят необычный праздничный маршрут, который свяжет все три эти локации. Чтобы увидеть все своими глазами, людям придется много гулять на свежем воздухе.

Почему хотели отменить праздник

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Коронавирус — главная причина таких корректив. Традиционно новогодние праздники сопровождаются большим скоплением киевлян и гостей города в одном месте. А это сейчас очень опасно для здоровья людей.

Вторая причина — для организации новогоднего городка с фудкортами нужно много места с возможностью подвозить продукты и вывозить мусор. Для этого в прошлые годы на месяц перекрывалось движение транспорта в районе Софийской площади и Владимирского проезда.

Поэтому от фудкортов и концертов на Софийской площади решили отказаться, и движение транспорта перекрывать на месяц не будут. На площади останется только рекордно высокая 31-метровая елка, которую установят на огромном пне.

Новогодняя елка будет искусственной. Об этом организаторов попросил мэр Киева Виталий Кличко, после многочисленных обращений жителей столицы с просьбой не вырубать ради праздника деревья.

Как будут украшать

Елку, как уже сообщал сайт "Сегодня", украсят игрушками в виде сказочных орешков, зайчиков, грибочков.

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На площади в этом году останутся лишь небольшие домики по продаже чая, кофе и какао. Они будут полностью закрытыми от людей стеклом. Напитки будут выдаваться через маленькие окошки, в пакетах и одноразовых стаканчиках единого образца.

"Мы не можем рисковать здоровьем граждан, но мы понимаем, что без новогоднего праздника людям будет еще труднее. Поэтому елка на Софийской площади будет, как и планировалось ранее. Мы должны дать людям надежду. Это можно сделать, отказавшись от концертов, большой толпы и массовых гуляний. Мы предлагаем людям терапевтическую новогоднюю прогулку по центру города", — рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая уже много лет организовывает новогодний праздник на Софийской площади.

По словам Добруцкого, в этом году киевлян будет ждать неимоверно красивая и сказочная елка. Ее монтаж на Софийской площади начнут уже 25 ноября. Сюда привезут большой пень, который станет ее основой.

"Мы предложим гостям и жителям города новогоднюю оздоровительную фитнес-прогулку от главной елки страны на Софийской площади до главной елки Киева, которую установим возле Арки дружбы народов. Этот оздоровительный путь будет украшен яркой иллюминацией — Михайловская, Европейская площадь. Под Аркой дружбы народов гости попадают в сказку. Здесь их будет ждать 20-метровая главная елка Киева, которую установим посреди катка", — рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий.

Фитнес вместо столпотворения

От Арки дружбы народов люди смогут перейти по стеклянному пешеходно-велосипедному мосту в парк Владимирская горка, возле фонтана свернуть направо и через Аллею художников выйти на Андреевский спуск, а по нему спуститься на Контрактовую площадь.

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Здесь будет ждать красивая "районная" елка, яркая иллюминация и еще один каток. Кстати, елка на Контрактовой будет украшена декором с элементами Петриковской росписи.

По всему новогоднему маршруту будут установлены специальные указатели, чтобы гуляющие смогли посетить все три локации.

Кстати, мы просчитали, что длинна новогоднего фитнес-маршрута составит 3,6 километра, а прогулка неспешным шагом займет 49 минут.

Естественно, с остановками на кофе и рассматриванием праздничной иллюминации она затянется.

Например, на Европейской площади будет установлена яркая 15 метровая арка. Ее цель — зазывать и приглашать гостей на главную елку Киева под Аркой дружбы народов.

По всему новогоднему маршруту будет сопровождать яркая новогодняя иллюминация, живописные виды новогоднего Киева и хорошее настроение. По дороге люди смогут приобрести горячие напитки, например, чай с имбирем, какао, кофе.

"Никакой еды не будет, чтобы не подвергать граждан риску заразиться. Думаю, людям будет не сложно взять с собой бутерброды или другую еду, чтобы перекусить, гуляя по городу. На каждой из трех локаций будут фотозоны, места для общения с соблюдением безопасной дистанции", — добавляет Игорь Добруцкий.

Чтобы избежать толпы, по маршруту создадут еще три дополнительные интересные локации, где отдыхающие смогут выпить чаю и сделать яркие фото. Как они будут выглядеть — пока секрет.

Кстати, к новогоднему маршруту, можно будет добраться несколькими станциями метро — "Майдан Незалежности", "Золотые ворота", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь".

А уже как по нему ходить — выбор за каждым — маршрут можно легко изменить на свой вкус. Хотя организаторы заявляют, что все три елки будут необычайно красивые и увидеть рекомендуют все три.

Когда зажгут главную елку

Зажечь новогодние огни на главной елке страны планируют 19 декабря на день Святого Николая.

Мероприятие проведут на Софийской площади с соблюдением безопасной дистанции. Впрочем, все зависит от того, какая будет ситуация с карантином. В любом случае, киевлянам гарантируют новогоднюю сказку в центре Киева.

Напомним, киевская новогодняя елка – 2019/2020 годов на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых в Европе. Соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations. В пятерку лучших также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

Как киевляне встречали 2020 год на Софийской площади, смотрите в нашем сюжете:

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