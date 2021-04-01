Локдаун в Киеве: полиция будет отслеживать безмасочников

Стали известны подробности того, как с понедельника, 5 апреля, в Киеве будут контролировать ужесточенный карантин.

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Как мы выяснили, полиция организует рейды по выявлению нарушителей. По предварительной информации, будут проверяться те заведения, работа которых запрещена во время локдауна. Не станет в этот раз исключением и общественный транспорт.

"В Киеве будет усиленный контроль правоохранителей за соблюдением карантинных ограничений. Например, будет обращено внимание на заполняемость салонов общественного транспорта (сейчас перевозчикам разрешено пускать столько пассажиров, сколько есть сидячих мест – Авт.)", – сообщили нам в полиции Киева.

Также, по данным силовиков, с понедельника будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Напомним, в ноябре президент подписал закон, который предусматривает штраф за неношение маски в общественном месте от 170 до 255 грн.

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Накануне введения нового локдауна мы выяснили, чем закончилась попытка оштрафовать на 17 тыс. грн. киевлянина Валентина Бурьянова.

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Напомним, он стал знаменитым после того, как 6 апреля 2020 года, вопреки карантину, захотел добраться к спортплощадке в столичном Гидропарке. Для этого ему пришлось переплыть Днепр. После заплыва парень был задержан полицией, но в итоге суд отказался его штрафовать.

Сейчас, спустя почти год, Валентин так объяснил развал административного дела.

"Полиция изначально не составила нормально протокол, затем дорабатывала его. Кроме того, задерживали меня после того, как я переплыл Днепр, но река не является общественным местом. Спустя некоторое время после этого случая я сам делал замечания полицейским за то, что некоторые из них были без масок", – рассказал нам Бурьянов.

В преддверии нового локдауна говорит, что в случае необходимости готов отстаивать свои права.

По данным полиции, за прошедший год правоохранители поймали на нарушениях карантина десятки тысяч человек. Из них – более 10 тыс. водителей транспорта, более 8 тыс. руководителей торговых заведений, более 3 тыс. чел., нарушивших правила самоизоляции. Всего полицейскими было составлено более 84 админпротоколов.

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Также стало известно число постановлений в отношении тех, кто был в общественных местах без масок. Как сообщили нам в пресс-службе Нацполиции, с момента введения в стране карантина, полицейскими было составлено 190 тыс. 108 постановлений в отношении "безмасочных" граждан. Кроме того, за год полиция внесла в ЕРДР сведения о 922 уголовных нарушениях.

За прошедший год карантинные ограничения были и предметом судебного рассмотрения. Например, в августе прошлого года Конституционный суд признал частично незаконным введенный карантин. КСУ тогда сообщил, что многие из ограничений могут вводиться лишь после решения парламента.

Напомним, с 1 апреля в Киеве запретили традиционные ярмарки.

Как известно, в Киеве введен локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Местная власть внесла изменения в работу транспорта и разных учреждений. Читайте подробнее, что нужно знать о локдауне в столице.

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