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Куда прятаться в случае ЧС: сколько укрытий есть в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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14 февраля, 12:19
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В столице подготовили бомбоубежища на случай вторжения войск РФ
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве втрое увеличили количество укрытий: 500 сооружений для работников предприятий и около 4 тысяч сооружений двойного использования (для всех киевлян).

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

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Он уточнил, что если в подвальных и полуподвальных помещениях создали кафе, во время угроз они обязаны открываться и предоставлять убежища людям.

"Если в прошлом году в Киеве было 1500 тысячи пригодных укрытий, то сегодня увеличили их количество втрое. Вобщем в фонд защитных сооружений цивильной защиты входит более 500 укрытий, они размещены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты сотрудников", – сказал Кличко.

В случае ЧС можно укрыться в подземных паркингах, метро, подвалы и полуподвалы.

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