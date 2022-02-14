Куди ховатися у разі НС: скільки укриттів є у Києві

У Києві втричі збільшили кількість укриттів: 500 споруд для працівників підприємств та близько 4 тисяч споруд подвійного використання (для всіх киян).
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.
Він уточнив, що якщо у підвальних та напівпідвальних приміщеннях створили кафе, під час загроз вони зобов'язані відкриватися та надавати притулки людям.
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"Якщо торік у Києві було 1500 тисячі придатних укриттів, то сьогодні збільшили їх кількість утричі. Втім до фонду захисних споруд цивільного захисту входить понад 500 укриттів, вони розміщені на об'єктах критичної інфраструктури й призначені для захисту співробітників", – сказав Кличко.
У разі НС можна сховатися у підземних паркінгах, метро, підвалах та напівпідвалах.
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