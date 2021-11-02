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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Локдаун, день второй. Как столица живет с новыми ограничениями – онлайн (обновляется)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 ноября, 08:02
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Помимо стандартных правил красной зоны власти ввели и дополнительные требования
Киевляне, у которых нет вакцины, столкнулись с трудностями
Киевляне, у которых нет вакцины, столкнулись с трудностями / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера Киев перешел в красную зону карантина. Теперь ходить в кафе, ТЦ, спортзалы и пользоваться общественным транспортом смогут только вакцинированные. Альтернативой вакцинации может быть негативный ПЦР-тест или тест на антиген (срок действия тестов – 72 часа).

7.45: День второй. Сегодня в общественном транспорте заметно больше людей по сравнению с первым днем ограничений. Например, сейчас скоростной трамвай, курсирующий между Борщаговкой и центральным ж/д вокзалом, забит до отказа.

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Пассажиров в транспорте больше, чем вчера
Пассажиров в транспорте больше, чем вчера / Фото: Коллаж: Сегодня

На станции можно зайти свободно. В трамвае звучит голос Виталия Кличко, который призывает придерживаться карантинных правил.

Список новых ограничений в столице

  • Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
  • С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
  • Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
  • Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
  • Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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