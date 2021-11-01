Люди все ще "атакують" центри вакцинації: яка ситуація в ТРЦ Gulliver

З 1 листопада люди, які бажають відвідати торгові центри, заклади громадського харчування та деякі державні установи, зобов'язані мати при собі COVID-сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус.
Про це пише сайт "Сьогодні".
До пунктів вакцинації від коронавірусу в Києві вишикувалися черги із сотень людей.
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Центр вакцинації та ситуація в "Гулівері".
Співробітники поліції присутні, але кажуть, що патруль не проводить перевірку.
У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію
У Києві утворилася черга на вакцинацію в НСК "Олімпійський".
Пункт відкривається о 10:00, але люди тут чергують уже о 07:00. Деякі прийшли зі стільцями та книжками, бо вже не вперше чекають на свій укол.
Раніше ми писали:
- Поки що тільки на папері. Коли у київських ТЦ розпочнуться жорсткі карантинні перевірки.
- Бургер тільки із щепленням? McDonald's обмежив доступ до ресторанів.