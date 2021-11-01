Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Люди все ще "атакують" центри вакцинації: яка ситуація в ТРЦ Gulliver

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
1 листопада, 16:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За добу 31 жовтня в Україні 117 818 людей було вакциновано проти коронавірусу
Темпи вакцинації ростуть
Темпи вакцинації ростуть / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 листопада люди, які бажають відвідати торгові центри, заклади громадського харчування та деякі державні установи, зобов'язані мати при собі COVID-сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус.

Про це пише сайт "Сьогодні".

Реклама

До пунктів вакцинації від коронавірусу в Києві вишикувалися черги із сотень людей.

Центр вакцинації та ситуація в "Гулівері".

Реклама

Реклама

Співробітники поліції присутні, але кажуть, що патруль не проводить перевірку.

У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

У Києві утворилася черга на вакцинацію в НСК "Олімпійський".

Пункт відкривається о 10:00, але люди тут чергують уже о 07:00. Деякі прийшли зі стільцями та книжками, бо вже не вперше чекають на свій укол.

Фото: Юлія Біляченко
Фото: Юлія Біляченко

Черга на вакцинацію. Фото: Юлія Біляченко
Черга на вакцинацію. Фото: Юлія Біляченко

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦

1 листопада 1991. . Верховна Рада України ухвалила Декларацію прав національностей України...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.28

Російський рубль (₽)

0.3719

Євро (€)

30.6

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти