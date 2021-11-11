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Мало "короны", так еще и грипп атакует. Как борются с инфекцией в Киеве

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
11 ноября, 15:05
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В Киеве треть всех заболевших гриппом – дети, при этом уменьшился показатель госпитализации среди взрослых. За последнюю неделю в больницы попали 2342 человека
В Украине сейчас сезон гриппа
В Украине сейчас сезон гриппа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, как и в Украине, пока не растет заболеваемость на грипп и ОРВИ. Медики подчеркивают, что хотя грипп и ковид имеют похожие симптомы, путаницы в постановке диагноза нет.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил и. о. гендиректора ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

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Заболеваемость идет на спад?

Как заверяют специалисты, за 44 неделю 2021 года в городе было снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 5,8%.

Зарегистрировано 20698 больных гриппом, ОРВИ и СОVID-19 (за предыдущую неделю– 21967), что ниже эпидемического порога на 12,5%. Показатель заболеваемости составил 698,7 (за 43 неделю – 741,6).

"Снижение произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Детей в Киеве заболело 6494 человека, а за прошедшую неделю 7539, снижение на 13,9%. Взрослых 14204 против 14428, снижение на 1,6%", - сказал Сергей Чумак.

Как болеют дети и взрослые?

По словам Сергея Чумака, дети составляют 31,4% от общего количества заболевших, на прошлой неделе – 34,3%.
Среди школьников зарегистрирован 2971 случай, это 45,7% от общего числа заболевших детей (43 неделя – 45,2%). От общего числа обратившихся за медицинской помощью 14,4% (предыдущая неделя – 15,5%). Снижение заболеваемости – на уровне 12,9%.

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По словам главного санврача Киева, в городе уменьшилась госпитализация среди взрослых. За последнюю неделю госпитализированы 2342 человека, из них 201 ребенок (за 43 неделю – 2429, из них 156 детей).

Кто следит за ситуацией?

За ситуацией с гриппом в столице следят три учреждения:

  • Центр первичной медико-санитарной помощи №3 Шевченковского района;
  • Киевская городская клиническая больница №9;
  • Детская клиническая больница №9 Подольского района.

"С 40 недели 2021 года в вирусологическую лабораторию центра выборочно доставлили 28 образцов для ПЦР-исследования на грипп и СОVID-19, из них исследовано 21. В 11 случаях выявлены респираторные возбудители, остальные исследования отрицательные", – отмечает Сергей Чумак.

Сколько людей сделали прививки от гриппа?

Что с начала сезона гриппа в столице привито 9137 человек, в том числе из группы медицинского риска – 855, эпидемического риска – 1898 и других – 6384.

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Путают ли грипп с ковидом?

COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как:

  • кашель;
  • насморк;
  • боль в горле;
  • лихорадка;
  • усталость.

Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы – потеря вкуса и обоняния, одышка.

Как пояснили нам в "Киевском городском центре контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", путаницы при постановке диагноза не возникает.

Пациенты, которые заболели гриппом или ковидом, распределяются на этапе ПЛР-исследования. Медики ставят диагноз на основании клинических проявлений, а также лабораторных исследований.

Если в больницу попадает человек с простудой, то ему обязательно делают быстрый тест на антиген, или проводится отбор материала и отправляется на исследования в лабораторию. Если СОVID не подтверждается, то ему ставят соответствующий диагноз – грипп или ОРВИ.

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