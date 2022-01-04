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В Киеве "герой парковки" бросил авто на детской площадке – местные отомстили (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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4 января, 12:41
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В Сети опубликовали фотографии автомобиля, который припарковали в неположенном месте
Владелец авто в столице заехал на зеленую зону
Владелец авто в столице заехал на зеленую зону / Фото: Коллаж: Сегодня

В Соломенском районе Киева владелец автомобиля KIA оставил свою машину прямо на детской площадке. Местные жители решили выкинуть на машину мусор.

Об этом сообщает Lossolomas Київ в Telegram.

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ЧП произошло на улице Соломенская, 30.

"Как вам парковка? Улица Соломенская, 30", – говорится в сообщении.

Водитель припарковался не положенном месте
Водитель припарковался не положенном месте

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На опубликованном фото видно, машина стоит между двумя качелями. А сверху на иномарке уже гора мусора.

Три платные зоны парковки в столице

Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковочная разметка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:

  • I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в ней составляет 35 грн/час.;
  • II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во II зоне – 25 грн/час.;
  • III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.

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