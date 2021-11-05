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В международном аэропорту "Борисполь" за сутки обнаружили 17 поддельных документов о вакцинации

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
5 ноября, 14:15
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По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация
Полиция открыла уголовные производства
Полиция открыла уголовные производства / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили 17 документов о вакцинации с признаками подделки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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"4 ноября на территории аэропорта Борисполь у 17 человек обнаружили документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки", – пишут в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Почему невакцинированные против прививки

Среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяет вакцинам. Эти люди считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19, и не хотят переживать реакцию на вакцины.

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Почти четверть считает, что имеет медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, хотя на самом деле абсолютные противопоказания может иметь менее одного процента людей.

Те, кто не хочет вакцинироваться, не считают пандемию серьезной угрозой, а COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще.

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