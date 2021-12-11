Мокрый снег и ветер: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

Температура воздуха будет держаться на уровне +6, +8 и днем ​​и ночью

Скорость ветра – 7-12 м/с. Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве в субботу, 11 декабря, будет серой и пасмурной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз говорит также об осадках и сильном ветре, но при этом столбик термометра не должен упасть ниже отметки в 0 градусов по Цельсию. На протяжении 11 декабря в столице ветер может тоже достигать штормовых значений, как и в последующие дни.

Метеорологи объявили первый желтый уровень потенциальной опасности из-за погодных условий: нарастание слоя льда на проводах и деревьях (гололед), замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земле.

Температура воздуха будет держаться на уровне +6, +8 и днем ​​и ночью. Скорость ветра – 7-12 м/с.

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Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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