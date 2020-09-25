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На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)

25 сентября, 14:43

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Новое здание появится в 2021 году

В Киеве на заборе около снесенной усадьбы на Саксаганского появился паспорт нового объекта. Об этом пишет Александр Гусев в Facebook.

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В паспорте указано, что это "реконструкция с надстройкой административного дома". Заказчик – ТОВ "Инвест Рентал".

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"Вот такую "дичь" под видом "реконструкции с надстройкой" хотят построить на месте снесенного вчера дома по ул. Саксаганского 76. При чем здесь реконструкция, когда здание тупо под ноль сравнивают с землей я даже не знаю" – пишет Александр в соцсети.

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Так, окончания работ планируются на третий квартал 2021 года.

"Это что закос под Гауди? Ужас ужасный" - комментируют фото нового объекта подписчики.

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Отметим, вчера КГГА сообщило, что застройщик, который снес старинную усадьбу на Саксаганского, 76, не получил специальное разрешение.

Напомним, выставили на продажу старинный трехэтажный дом на улице Гоголевской, 32-а.

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Киев саксаганского паспорт усадьба

Источник: Сегодня

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