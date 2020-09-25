На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)

Новое здание появится в 2021 году

В Киеве на заборе около снесенной усадьбы на Саксаганского появился паспорт нового объекта. Об этом пишет Александр Гусев в Facebook.

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В паспорте указано, что это "реконструкция с надстройкой административного дома". Заказчик – ТОВ "Инвест Рентал".

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"Вот такую "дичь" под видом "реконструкции с надстройкой" хотят построить на месте снесенного вчера дома по ул. Саксаганского 76. При чем здесь реконструкция, когда здание тупо под ноль сравнивают с землей я даже не знаю" – пишет Александр в соцсети.

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Так, окончания работ планируются на третий квартал 2021 года.

"Это что закос под Гауди? Ужас ужасный" - комментируют фото нового объекта подписчики.

Отметим, вчера КГГА сообщило, что застройщик, который снес старинную усадьбу на Саксаганского, 76, не получил специальное разрешение.

Напомним, выставили на продажу старинный трехэтажный дом на улице Гоголевской, 32-а.

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