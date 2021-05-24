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На три дня позже нормы: в Киев пришло метеорологическое лето

24 мая, 14:46

Виктория Барановская Виктория Барановская

Оно наступило в столице на три дня позже среднемноголетних показателей – продолжаются наблюдения

Фото: PXhere

Фото: PXhere

В Киеве наступило метеорологическое лето – метеорологическая весна, которая продолжалась 62 дня, наконец закончилась.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве из-+15,0°С в сторону ее повышения состоялся 14 мая, знаменующий начало метеорологического лета", – говорится в сообщении.

По данным метеорологов, нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 3 дня позже среднемноголетних показателей. А раннее оно наступило в 1996 году – 22 апреля, а позже, в 1990 и 2001 годах – 7 июня.

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Ранее мы сообщали, что в Украине сегодня, 24 мая, в центральных, восточных и части южных регионов ожидаются дожди. В столице также пройдет дождь.

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Кроме того, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

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