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На ВДНХ появится спортивный парк (фото)

18 марта, 19:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Здесь будут спортивные площадки, урбан-парк, беговые дорожки и другое

На территории национального комплекса "Экспоцентр" планируют создать самый крутой в Украине спортивный парк.

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Об этом в Facebook сообщил гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин.

По его словам, первый этап – разработка детальной концепции и проектной документации спортивной инфраструктуры: спортивные площадки, урбан-парк, обустройство беговых дорожек и тому подобное.

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"Прошу помочь нам сделать ВДНХ идеальным местом для занятий спортом", – говорится в сообщении.

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А чтобы реализовать проект лучшим образом, киевлян просят поделиться своими предпочтениями и пройти анкету.

Ранее мы писали, что на входной группе в парке "Позняки" появилась новая фотозона. Она состоит из трёх огромных весенних цветков и кресла.

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Напомним, скульптуру пижона из металла установили в парке "Позняки" в апреле 2019 года. Необычный арт-объект создали сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района.

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Киев спорт парк вднх

Источник: Сегодня

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