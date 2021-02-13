"Начнет разрушаться": архитектор рассказал о важности реконструкции Гостинного двора

Архитектор Андрей Миргородский заявил, что если в ближайшее время не начать реконструкцию Гостинного двора, то здание может разрушиться. Пострадают, также, и тоннели метро, которые проходят под ним.

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Об этом он рассказал сайту "Сегодня".

"Гостиный двор можно достроить за год или полтора при условии своевременного финансирования. Оно, конечно, пострадало из-за того, что уже более восьми лет стоит без крыши. Но если и дальше будет оставаться в таком состоянии, то, естественно, как и тоннели метро под ним, начнет разрушаться. Но пока еще его можно быстро привести в порядок", – заявил Миргородский.

В соцсетях появилась информация, что здание можно закрыть от осадков пленкой и на это, якобы, нужно от города всего 150 тысяч гривен.

"Эта информация неточна... Здание огромное. Чтобы защитить его надежно от влаги, снега и ветра хотя бы специальной пленкой, нужно больше миллиона гривен. Деньги, которые, по сути, будут выброшены "на ветер". Деньги налогоплательщиков – ведь речь идет о деньгах КГГА! Люди, которые пишут такую чушь в Сети, не понимают даже порядок цифр. Это говорят не специалисты, а "политики", – добавил архитектор.

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По его словам здание нужно сразу накрывать кровлей, а не закрывать пленкой. Она должна соответствовать будущему проекту. Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы избежать последствий.

Подробнее читайте в материале "Сегодня" Новый Киев: каким может стать легендарный Гостиный двор.

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