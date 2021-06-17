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Наркотики по почте: в Киеве разоблачили наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ (фото)

17 июня 2021 14:26

Виктория Барановская Виктория Барановская

Мужчину задержали в одном из киевских почтовых отделений, куда он пришел за очередной партией – теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

В Печерском районе Киева разоблачили наркокурьера, который получал наркотики по почте. Его задержали во время получения наркотиков в почтовом отделении.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В ходе проведения обысков по месту жительства и в автомобиле задержанного правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства и психотропные вещества различного типа в особо крупных размерах, а именно около 3 тыс таблеток МДМА, 2 кг каннабиса, 150 г амфетамина, 10 г соли, 10 марок (ЛЖД), 500 г грибов, 30 г гашиша", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

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Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, за содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители готовят сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

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Следственные действия продолжаются, правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры
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Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Ранее мы сообщали, что столичные правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца. Им оказался сотрудник телеканала, связанного с нардепом Виктором Медведчуком.

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