Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Нужно следовать традициям": в ПЦУ объяснили, почему на елке в Киеве должна быть звезда

18 декабря, 10:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

После критики решил заменить колдовскую шляпу на звезду

На елке на Софийской площади в Киеве должна быть традиционная звезда, а не сказочная шляпа. Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал, почему церковь настаивала на этом, в интервью Радио Свобода.

Реклама

Он уверен, что перед тем, как устанавливать шляпу волшебника на елку, организаторы должны были провести опрос, хотя бы на уровне Киева.

"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует будто Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный символ. И мы как церковь уже отреагировали, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры довольно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию", – сказал митрополит.

Он выразил удовлетворение тем, что "организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, изменили".

"И сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена, и на елке будет все же традиционная звезда, которая символизирует Вифлеемский свет", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

В тренде
Во время сноса палаток ФОПов на Майдане на копов напали пьяные – полиция
Реклама

Ранее мы писали, что на главной елке страны, которая установлена на Софийской площади, появилась рождественская звезда.

Напомним, сказочную шляпу, которая украшала макушку главной елки страны, можно будет увидеть в одном из частных парков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев елка звезда шляпа Епифаний ПЦУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С главной елки страны снимут сказочную шляпу
С главной елки страны снимут сказочную шляпуДругие новости
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)Другие новости
Искали атомную бомбу и разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метро
Искали атомную бомбу и разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метроДругие новости
Видео смотрели со слезами: мать падавшей на гололеде девочки рассказала об инциденте
Видео смотрели со слезами: мать падавшей на гололеде девочки рассказала об инцидентеДругие новости
В Украине обнаружили еще один таинственный монолит (фото)
В Украине обнаружили еще один таинственный монолит (фото)Другие новости
Киев ледникового периода. В травмпунктах аншлаг, а киевляне спасаются песком (фото, видео)
Киев ледникового периода. В травмпунктах аншлаг, а киевляне спасаются песком (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять