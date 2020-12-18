"Нужно следовать традициям": в ПЦУ объяснили, почему на елке в Киеве должна быть звезда

На елке на Софийской площади в Киеве должна быть традиционная звезда, а не сказочная шляпа. Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал, почему церковь настаивала на этом, в интервью Радио Свобода.

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Он уверен, что перед тем, как устанавливать шляпу волшебника на елку, организаторы должны были провести опрос, хотя бы на уровне Киева.

"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует будто Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный символ. И мы как церковь уже отреагировали, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры довольно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию", – сказал митрополит.

Он выразил удовлетворение тем, что "организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, изменили".

"И сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена, и на елке будет все же традиционная звезда, которая символизирует Вифлеемский свет", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

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Ранее мы писали, что на главной елке страны, которая установлена на Софийской площади, появилась рождественская звезда.

Напомним, сказочную шляпу, которая украшала макушку главной елки страны, можно будет увидеть в одном из частных парков.

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