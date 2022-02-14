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Огонь охватил крышу: детали масштабного пожара в киевской гимназии (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня Владислав Гарнаев Владислав Гарнаев Корреспондент
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14 февраля, 03:55
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Пожарные работают над ликвидацией огня
Пожарным удалось локализовать возгорание/Фото: коллаж: "Сегодня"
Пожарным удалось локализовать возгорание/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве спасатели пытаются потушить вспыхнувший в гимназии восточных языков огонь. Пожар случился в 01:22 14 февраля.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно?

Как рассказала "Сегодня" руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага, на момент прибытия спасателей на место инцидента, огнем была охвачена почти вся крыша здания.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас идет ликвидация пожара. Сложность пожара заключается в том, что это здание старое, трехэтажное, здесь деревянные перекрытия. Существует риск распространения огня на 3 и 2 этажа через деревянные перекрытия. Спасатели делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня", — рассказала руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага.

Информации, где произошло возгорание, пока нет.

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Пожар локализовали

В 3:30 пожар был локализирован на площади 2 тысячи квадратных метров.

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Что делать, если пожар застал вас в помещении?

  • Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;
  • осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;
  • плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;
  • присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";
  • если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;
  • если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.

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