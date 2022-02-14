Вогонь охопив дах: деталі масштабної пожежі в київській гімназії (відео)

Пожежники працюють над ліквідацією вогню

Пожежникам вдалося локалізувати загоряння/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві рятувальники намагаються загасити вогонь, що спалахнув у гімназії східних мов. Пожеж сталася о 01:22 14 лютого.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо?

Як розповіла "Сьогодні" керівниця пресслужби ГУ ДСНС у м. Києві Світлана Водолага, на момент прибуття рятувальників на місце інциденту, вогнем було охоплено майже весь дах будівлі.

"Попередньо жертв та постраждалих немає. Наразі триває ліквідація пожежі. Складність пожежі полягає в тому, що це будівля стара, триповерхова, тут дерев'яні перекриття. Існує ризик поширення вогню на 3 та 2 поверхи через дерев'яні перекриття. Рятувальники роблять все можливе, щоб не допустити поширення вогню", — розповіла нам керівниця пресслужби ГУ ДСНС у м. Києві Світлана Водолага.

Інформації, де сталося загоряння наразі немає.

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Пожежу локалізували

О 3:30 пожежу локалізували на площі 2 тисячі квадратних метрів.

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Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

Якщо ви прокинулись від шуму пожежі й запаху диму, не сідайте на ліжку, а скотіться з нього на підлогу й поповзом дістаньтеся дверей, але не відчиняйте їх відразу;

обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим та полум'я не дозволять вам вийти;

щільно закрийте двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму, та повертайтесь поповзом вглиб приміщення;

присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте чи розбийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!";

якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;

якщо ви у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, скористайтеся пожежною драбиною, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.

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