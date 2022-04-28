Попадание было по инфраструктурным объектам, сейчас на месте работают спасатели

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером в четверг, 28 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Фастову Киевской области. К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина 24".

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Что известно?

Как рассказала пресс-секретарь ГСЧС области Виктория Рубан, в Киевской области было попадание по инфраструктурным объектам, сейчас там работают спасатели.

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк подтвердил, что по территории Фастовской громады российские захватчики нанесли ракетный удар.

"Все службы уже работают на месте. Важно оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги", – добавил он.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву

Российская армия 28 апреля нанесла ракетный удар по Киеву, над городом наблюдается облако дыма, горит одно из зданий. Как сообщает Telegram-канал "Сегодня", вражеская ракета прилетела на правый берег Киева, недалеко от центра.

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Сообщается, что взрывов было несколько. Информацию прокомментировал в Facebook мэр столицы Виталий Кличко:

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется".

По словам спасателей, в столице ракеты попали в два здания, есть пострадавшие. Их количество выясняется.

"Один объект, один жилищный сектор возле объекта. Попадание было на первые этажи, а на верхних есть люди", — рассказали в ГСЧС.

На данный момент обстановка в Киеве спокойная. На местах пожаров работает ГСЧС. До окончания тревоги оставайтесь в укрытиях.

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