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Оккупанты провели имитацию воздушного боя над Чернобылем

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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26 февраля, 12:29
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В зоне нет наших войск и государственная Украина не ведет боевых действий
В Чернобыле нет украинских войск
В Чернобыле нет украинских войск / Фото: Коллаж: Сегодня

Над Чернобыльской зоной прошла имитация воздушного боя. Оккупанты распространяют фейк, что там есть войска ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

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"У нас есть информация о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами", - говорится в сообщении.

По информации службы, в Чернобыле нет наших войск и государственная Украина не ведет боевых действий.

"Не верьте фейкам. Радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчиком...Состояние части работников, объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилищ радиоактивных отходов неизвестно", – добавляют в Сети.

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Как Украина уничтожает оккупантов

Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской, ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

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Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.

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