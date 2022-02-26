Окупанти провели імітацію повітряного бою над Чорнобилем

Над Чорнобильською зоною пройшла імітація повітряного бою. Окупанти розповсюджують фейк, що там є війська ЗСУ.
Про це повідомляє прес-лужба Державного агентства України з управління зоною відчуження у Facebook.
"Мы маємо інформацію про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об'єктами", – йдеться у повідомленні.
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За інформацією служби, у Чорнобилі немає наших військ і державна Україна не веде бойових дій.
"Не вірте фейкам. Радіаційний фон підвищений в зв'язку з пересуванням військової техніки загарбника...Стан частини працівників, об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховищ радіоактивних відходів невідомий", – додають у Мережі.
Як Україна знищує окупантів
Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.
Більше того, в районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Усього знищено три вертольоти окупантів та три літаки.
У різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської, ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.
Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його окрузі – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.