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Опасный штамм "Омикрон" и красная зона: как справляется Киев с коронавирусом

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 декабря, 09:57
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Город продолжает оставаться в красной зоне карантина уже больше месяца
В Киеве продолжают действовать карантинные ограничения
В Киеве продолжают действовать карантинные ограничения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве за последние сутки 1376 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии – 303 205 случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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  • Смертельных случаев за сутки – 36 ( всего – 7620).
  • Выздоровели за сутки – 3911 ( всего – 263 244).

Отметим, что на данный момент болеют в столице 32 341 человек.

Когда новый штамм "Омикрон" появится в Киеве

Многих пугает появления нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.

"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.

Когда Киев выйдет из красной зоны

Киев продолжает оставаться в красной зоне карантина уже больше месяца. Напомним, город перешел в красную зону с 1 ноября.

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В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что месяц ограничений пошел столице на пользу.

"Это принесло положительный результат. Сейчас все показатели по заболеваемости стабилизировались и находятся в приделах нормы. Мы ожидаем, когда Киев переведут в желтую зону, но это решение принимается на уровне государственной комиссии. Документы о переводе города в желтую зону были направлены еще в прошлую пятницу, но пока официального решения нет", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, частично ограничения будут смягчены, а некоторые останутся действовать и в желтой зоне. Например, на предприятиях и в ТРЦ будут проводить проверки сертификатов о вакцинации. И она должна быть 100%.

Ранее мы писали:

  • Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат о выздоровлении, а также создать сертификат для своего ребенка.
  • Что делать, если "Дія" не подтянула сертификат COVID? Инструкции от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

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