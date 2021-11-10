Осенний закат: над Чернобылем стояло огненное небо (фото)

Закат в городе был с 16:19. Его снимки сразу появились в сети

Закат солнца в Чернобыле / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 10 ноября, в Чернобыле зафиксировали лучистый закат.

Фото в появилось на Facebook-странице заведующего научным отделом в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике Дениса Вишневского.

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Закат в городе был сегодня с 16:19. Он был ярко-розового и фиолетового цветов.

Фото с Facebook-страницы Дениса Вишневского

Восхитительный закат в Киеве

Сегодня, 10 ноября, жители столицы заметили яркий закат. Фото чуда природы сразу же появились в сети.

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Закат был ярко-оранжевым и нежно розовым. Люди были в восторге от его красоты.

Виды закатов на планетах Солнечной системы от NASA

NASA выпустило симуляцию, которая демонстрирует, как выглядят солнечные закаты на других планетах и спутниках Солнечной системы.

Каждое смоделированное видео основано на данных об атмосфере этих планет, включая плотность, состав, температуру, учтено также расстояние до Солнца и его яркость по мере удаления. Симуляция включает атмосферы Урана, Марса, Венеры и спутника Сатурна Титана.

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Закаты разных планет будут выглядеть определенным образом в зависимости от их атмосферы.

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