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От эвакуации к укрытиям. Как спастись в Киеве в случае наступления РФ

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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18 февраля, 18:11
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Городские власти перечислили, что сделано в столице, чтобы сохранить жизнь киевлян
Киев подготовился на случай вторжения в РФ.
Киев подготовился на случай вторжения в РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Объекты критической инфраструктуры Киева перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Городские власти столицы рассказали, что сделали на фоне нарастающей агрессии РФ.

Об этом сообщили в КГГА в Telegram.

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Критическая инфраструктура

Обеспечено дополнительное производство электроэнергии на ТЭЦ для бесперебойного энергоснабжения медучреждений, предприятий критической инфраструктуры. Созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы систем управления городом и ТЭЦ.

Предприятия снабжены бесперебойной связью при отсутствии мобильной связи и интернета. Резервная система связи проверена и работает стабильно.

Система оповещения и инструкции

Столица усовершенствует систему оповещения. Разработали новую систему, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство было выделено почти 11 млн грн.

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Город разработал краткие инструкции для граждан, как действовать в случае ЧС и получения сигнала системы оповещения. Листовки, изготовленные городом, будут разосланы жителям столицы.

Укрытия

В фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ, которые расположены на объектах критической инфраструктуры, и около 4500 сооружений двойного использования. Их расположение можно увидеть на карте.

В мирное время в сооружениях двойного использования могут находиться магазины, аптеки, кафе и т.д. Но в случае ЧС балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению.

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Если вы обнаружили помещение, пригодное для укрытия, нужно действовать по алгоритму.

Эвакуация

В Киеве созданы комиссии по эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден План эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения – в пределах города. Адреса пунктов эвакуации отмечены на этой карте.

Транспорт

Общественный транспорт работает в штатном режиме. В случае ЧС – будет работать в соответствии с мобилизационным планом.

Метро будет перевозить работников критической инфраструктуры утром и вечером, а в другое время будет использоваться как укрытие.

В случае необходимости метрополитен будет обеспечивать эвакуацию населения в определенные места сбора, автобусы также будут использованы для эвакуации киевлян.

Будет обеспечена усиленная охрана мостов, аэропорта и подъездных путей к ним.

Медицинская система

Больницы имеют резерв кроватей, запас лекарственных средств, изделий медицинского назначения, донорской крови и горюче-смазочных материалов.

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обеспечен резервом лекарства как минимум на месяц, а отдел медицины катастроф – на 2 месяца, резервом компонентов крови – на неделю. К слову, можно стать донором крови.

Учебные заведения

Учебные заведения столицы работают в обычном режиме. Все они имеют места, которые в случае ЧП выполняют функции укрытия. Все руководители заведений проинструктированы по поводу действий во время ЧС. Городские службы в случае необходимости обеспечат необходимым детям и преподавателям.

Тероборона

Департамент муниципальной безопасности предлагает бесплатно пройти обучение и присоединиться к бригаде терробороны Киева. В феврале впервые провели обучение полного состава 112 бригады терробороны, в которых приняли участие 9 батальонов.

Для комплектования подразделений бригады резервистами создана горячая линия: 063-651-44-46.
Открыт рекрутинговый центр для набора резервистов по ул. Крещатик, 25А. Еще один такой центр вскоре приступит к работе на левом берегу.

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