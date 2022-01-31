Отбился от стаи? В Киеве по оживленной трассе гулял лебедь (видео)

В Киеве на эстакадном мосту в понедельник, 31 января, был замечен гуляющий по проезжей части лебедь.
Видео с пернатым опубликовал Киев Оперативный в Telegram.
Лебедь был замечен проспекте Степана Бандеры.
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Судя по ролику, водители притормаживали и старались объезжать птицу, поэтому она спокойно разгуливала посреди дороги.
"Будьте внимательны и осторожны, среди участников дорожного движения новенькие и не слишком опытные", – пишут в Сети.
Где еще можно покормить птиц в Киеве?
Лебедей можно увидеть на озере, которое находится правее от входа ВДНХ (ст. метро "Выставочный центр").
Утки же облюбовали больше мест:
- озеро Солнечное;
- озеро Тельбин;
- Фонтан-памятник возле монумента "Родина-мать";
- Озеро в Отрадном парке;
- Иорданское озеро на Оболони;
- Китаевские пруды в парке "Феофания";
- Парк Партизанской славы.
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