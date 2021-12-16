Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Открытие Подольского моста в Киеве снова перенесли: Кличко назвал сроки

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
16 декабря, 10:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Общая длина мостового перехода – 10 километров
Кличко рассказал, когда откроют Подольский мост. Фото: коллаж "Сегодня"
Кличко рассказал, когда откроют Подольский мост. Фото: коллаж "Сегодня"

Открытие автомобильного движение по Подольско-Воскресенском мосту, которое обещали запустить в конце этого года, перенесли на следующий.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, во время подведения итогов работы столичной власти за 2021 год.

Реклама

"Подольский мост мы достроим в следующем году, хотя обещали открыть в этом году. На строительстве моста отразился кризис по причине коронавируса, были задержки с поставкой стройматериалов, люди болели. Также повлиял менеджерский фактор. Я уволил своего заместителя, который обещал открыть движение по мосту до конца этого года", – пояснил Виталий Кличко.

Градоначальник добавил, что работы по достройке Подольского моста продолжаются. Общая длина мостового перехода – 10 километров.

По словам Кличко, на 90% мостовой переход построен. Даже готовы тоннели для будущих станций метрополитена – четвертая линия метро будет проходить по мосту. В этом году в проект внесли изменения: с Подольского моста обещают построить съезд на жилой массив Троещина.

"Это очень важный объект для города. Мы достроим этот мост, чтобы кто не говорил. Я держу под личным контролем его строительство и слежу за работой каждый день", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 497

заболело за неделю в Киeвe

-8%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.2

Российский рубль (₽)

0.3685

Евро (€)

30.62

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять