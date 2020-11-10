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В Киеве дорожники нарисовали "зебру" вокруг лужи (фото)

10 ноября, 13:31

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В соцсетях высмеяли странную разметку вокруг лужи

Киевляне обсуждают в социальных сетях странную разметку на улице Курнатовского (в Днепровском районе столицы). На проезжей части здесь образовалась лужа, а служба, которая наносила разметку, сделала ее только до места, где стояла вода.

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Киевляне высмеяли в социальных сетях такой метод работы. Люди прозвали разметку "озером безопасности", "границей добра и зла" и "адаптацией к изменениям климата по-киевски".

Сайт "Сегодня" поинтересовался у коммунальной корпорации "Киевавтодор", когда на улице Курнатовского исправят разметку

"Сотрудники дорожно-эксплуатационного управления Днепровского района уже ликвидировало просадку асфальта на Курнатовского. Сегодня там нанесут по-новому дорожную разметку. Ранее ее некачественно нанесла подрядная организация. Теперь подрядчик обязан выполнить ее повторно и за собственный счет", – пояснили сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".

Там отмечают, что благодаря благоприятной погоде ремонтные работы завершат сегодня.

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Ранее мы писали, что в Сети высмеяли ремонт дороги на Милославской в Киеве. Пользователи в комментариях сравнивают дорогу с тетрисом и шрифтом Брайля.

Напомним, в столице будут судить экс-директора подрядной организации, который украл миллион гривен во время ремонта Русановского канала.

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Киев зебра ремонт дорог

Источник: Сегодня

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