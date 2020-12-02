Под ВР митинг снова перекрыл Грушевского (фото, видео)

В Киеве 2 декабря под Верховной Радой собралось сразу несколько митингов.
Как передает корреспондент "Сегодня", улицу Грушевского перекрыли правоохранители.
Здесь проходит акция противников законопроекта №4142.
Митингующие против принятия закона, который якобы обяжет обязательную вакцинацию населения.
А также протестуют предприниматели и представители профсоюзов.
Митинги охраняет много силовиков.
Отметим, предприниматели требуют отмены карантинных ограничений и отмены обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.
Ранее мы писали, что в правительственном квартале был митинг предпринимателей – они перекрыли Грушевского, позже были стычки между протестующими и полицией.
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