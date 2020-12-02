Под ВР митинг снова перекрыл Грушевского (фото, видео)

В правительственном квартале собралось три митинга

В Киеве 2 декабря под Верховной Радой собралось сразу несколько митингов.

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Как передает корреспондент "Сегодня", улицу Грушевского перекрыли правоохранители.

Здесь проходит акция противников законопроекта №4142.

Митингующие против принятия закона, который якобы обяжет обязательную вакцинацию населения.

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А также протестуют предприниматели и представители профсоюзов.

Фото: "Сегодня"

Митинги охраняет много силовиков.

Фото: "Сегодня"

Отметим, предприниматели требуют отмены карантинных ограничений и отмены обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.

Ранее мы писали, что в правительственном квартале был митинг предпринимателей – они перекрыли Грушевского, позже были стычки между протестующими и полицией.

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