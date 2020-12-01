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В Киеве заблокировали движение на Грушевского: кто протестует (фото)

1 декабря, 08:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поддержать митинг пришло более сотни человек

В правительственном квартале в очередной раз проходит митинг предпринимателей – они перекрыли Грушевского.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram 1 декабря.

"Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

Так, движение перекрыто от Крепостного переулка до Европейской площади.

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По информации Google Maps, из-за этого возникла пробка.

Отметим, предприниматели требуют отмены карантинных ограничений и отмены обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.

Ранее мы писали, что в центральной части Киева проходят массовые акции, в том числе под зданием Верховной Рады.

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Напомним, ранее в столице митинговали под Конституционным судом Украины – из-за решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.

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митинг Грушевского предприниматели протестующие перекрыли

Источник: Сегодня

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