В Киеве заблокировали движение на Грушевского: кто протестует (фото)

В правительственном квартале в очередной раз проходит митинг предпринимателей – они перекрыли Грушевского.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram 1 декабря.
"Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях", – говорится в сообщении.
Так, движение перекрыто от Крепостного переулка до Европейской площади.
По информации Google Maps, из-за этого возникла пробка.
Отметим, предприниматели требуют отмены карантинных ограничений и отмены обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.
Ранее мы писали, что в центральной части Киева проходят массовые акции, в том числе под зданием Верховной Рады.
Напомним, ранее в столице митинговали под Конституционным судом Украины – из-за решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.
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