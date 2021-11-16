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Показательное наказание? "Уволенный" заместитель Кличко продолжает работать (документ)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
16 ноября, 14:05
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Александра Густелева "уволили" уже более 10 дней назад, но его фамилию и должность до сих пор указывают в документах КГГА
Александр Густелев (слева) продолжает работать даже после того, как Виталий Кличко объявил о его увольнении.
Александр Густелев (слева) продолжает работать даже после того, как Виталий Кличко объявил о его увольнении. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне обсуждений о затягивании работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского сообщил о якобы увольнения своего заместителя Александра Густелева. Хотя на самом деле чиновник продолжает работать.

Это заметил журналист Сергей Гришин и написал в своем Facebook.

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5 ноября Кличко заявил, что уволил своего заместителя и объяснил, за что именно.

"Но никаких распоряжений об увольнении на сайте КГГА не появилось, я проверял через день. Сам "уволенный" продолжал писать посты в фб, как заместитель председателя КГГА, будто его никто и не увольнял", – подчеркнул Гришин.

А уже 15 ноября в открытом доступе был найден свежий документ, из которого можно увидеть, что Густелева не уволили, а "просто перевели работали в другое помещение".

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Фото: Сергей Гришин

За что "уволили" Густелева

Кличко действительно сообщил о таком решении 5 ноября, пост до сих пор доступен в его Facebook.

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Там мэр четко называет причину увольнения – из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

"Я сегодня утром без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет", – пояснил Кличко.

Глава Киева заверил, что для запуска автомобильного движения столица сделала все – обеспечила и финансово, и организационно. В срыве сроков он обвинил Густелева.

я принял решение об увольнении профильного заместителя, который публично мне обещал, что мы запустим автодвижение в конце этого года, – Александра Густелева", – подытожил Кличко.

Фото: скриншот со страницы Виталия Кличко

Напомним, на должность замглавы КГГА Александр Густелев был назначен 24 февраля 2020 года. Он занимался работой Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. До этого Густелев возглавлял коммунальную корпорацию "Киевавтодор" с апреля 2015 года.

Уволили из-за служебной записки?

Как стало известно сайту "Сегодня" от ближайшего окружения мэра, причиной увольнения стала служебная записка Александра Густелева, которую он предоставил градоначальнику.

В документе говорится о состоянии построек Подольского моста и Большой окружной дороги на участке от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской. А точнее – о затягивании строительства этих объектов со стороны генподрядчика.

Дмитрий Котлубей, исполняющий обязанности директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", сообщает Александру Густелеву о регулярных и необоснованных переносах сроков строительства, отсутствии на объекте необходимого количества строителей и о других нарушениях со стороны генподрядчика, выполняющий работы.

"Я выяснил, что вам и главе КГГА ни разу не была предоставлена достоверная информация о фактическом состоянии работ" , – сообщает профильному заместителю председателя КГГА Дмитрий Котлубей.

Видимо, поэтому заместитель председателя КГГА передал Виталию Кличко служебную записку.

Пока неизвестно, написал ли заявление Александр Густелев. На телефонные звонки он не отвечает, а на сайте КГГА продолжает находиться в списке заместителей Виталия Кличко.

"После этой истории мэр взял под личный контроль строительство Подольского моста. Будьте уверены, поблажек не будет никому", – сообщил источник в КГГА.

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