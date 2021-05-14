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Полиция: Кагарлыкского насильника не смогут посадить в тюрьму

14 мая, 17:19

Игорь Серов , Виктория Барановская

Подозреваемый насиловал пятилетнего ребенка с лета прошлого года, но он невменяем и не может быть осужденным

Стали известны новые подробности о неоднократном изнасиловании 5-летней малышки в селе Переселение, под Кагарлыком Киевской области.

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"Задержанный подозреваемый, родственник этой девочки, по выводам экспертов является неосудным, потому как имеет психические расстройства", – сообщил "Сегодня" начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, задержанный насиловал девочку с лета прошлого года, но родственники обратились в полицию лишь недавно. В полиции предполагают, что суд отправит подозреваемого в психиатрическое медучреждение.

Также Андрей Небитов добавил, что с начала года полиция Киевской области зарегистрировала 30 сексуальных преступлений, жертвами которых стали дети.

"Расследование каждого преступления находится на контроле", – уточнил Небитов.

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Напомним, под Николаевом отчим развращал трех приемных дочерей.

Кроме того, в Сумской области правоохранители объявили о подозрении в изнасиловании школьницы ее отцу и дяде.

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