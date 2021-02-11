Пользователи соцсетей делятся фотографиями заснеженного Киева

В четверг, 11 февраля, практически по всей стране снегопады и метели. И, несмотря на минусы такой погоды, покрытые снегом города, смотрятся сказочно.

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Пока пользователи Сети деляться своими фото заснеженного города в Facebook – мы сделали подборку.

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Жители столицы жалуются на мороз и нерасчищенные дороги, но все же признают – на улице очень красиво. Столица укутана снегом.

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Ранее мы писали, что сегодня в Киеве многотонную фуру на буксир взял автомобиль Merсedes.Никто не ожидал, что из снежного заноса огромный грузовик вытащит легковая машина.

Также мы писали, что киевляне делятся в соцсетях, как помогают расчищать город.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко показал, как контролирует уборку снега.

Видео: Сегодня

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