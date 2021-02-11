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Користувачі соцмереж діляться фотографіями засніженого Києва

11 лютого, 17:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Столиця закутана снігом

У четвер, 11 лютого, практично по всій країні снігопади і хуртовини. І, незважаючи на мінуси такої погоди, вкриті снігом міста, виглядають казково.

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Поки користувачі Мережі поділяються своїми фото засніженого міста в Facebook – ми зробили підбірку.

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Жителі столиці скаржаться на мороз і нерозчищені дороги, але все ж визнають – на вулиці дуже красиво. Столиця закутана снігом.

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Раніше ми писали, що сьогодні в Києві багатотонну фуру на буксир взяв автомобіль Merсedes. Ніхто не очікував, що зі снігового замету величезну вантажівку витягне легкова машина.

Також ми писали, що кияни діляться в соціальних мережах, як допомагають розчищати місто.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як контролює прибирання снігу.

Відео: Сьогодні

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Київ погода зима сніг снігопад погода в Києві

Джерело: Сьогодні

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