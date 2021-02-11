Користувачі соцмереж діляться фотографіями засніженого Києва

У четвер, 11 лютого, практично по всій країні снігопади і хуртовини. І, незважаючи на мінуси такої погоди, вкриті снігом міста, виглядають казково.
Поки користувачі Мережі поділяються своїми фото засніженого міста в Facebook – ми зробили підбірку.
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Жителі столиці скаржаться на мороз і нерозчищені дороги, але все ж визнають – на вулиці дуже красиво. Столиця закутана снігом.
Раніше ми писали, що сьогодні в Києві багатотонну фуру на буксир взяв автомобіль Merсedes. Ніхто не очікував, що зі снігового замету величезну вантажівку витягне легкова машина.
Також ми писали, що кияни діляться в соціальних мережах, як допомагають розчищати місто.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як контролює прибирання снігу.
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